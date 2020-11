Monterotondo – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari indetta per martedì 24 alle 10.00

La rimozione di Paolo Bracchi dalla Presidenza di APM muove interrogativi sulla procedura di elezione e sulla scelta del prossimo Presidente

Dopo la rimozione dalla Presidenza di Paolo Bracchi dal CdA dell’APM, dietro richiesta del Consigliere di Fratelli d’Italia Marco Di Andrea, era stato fissato un Consiglio Comunale straordinario per martedì 24 novembre alle h. 10.

Però stamattina il Sindaco Varone ha chiesto al Presidente Donnarumma di attendere l’arrivo di ulteriori pareri dall’avvocatura comunale eretina. In luogo del Consiglio si terrà invece una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari per riferire sull’affaire Bracchi. La Conferenza dei Capigruppo è infatti normalmente chiamata ad organizzare l’ordine dei lavori del Consiglio o per decidere su eventi straordinari.

Nella mail di convocazione ai Capigruppo, non sono specificati punti all’ordine del giorno, ma supponiamo che saranno discussi i rilievi mossi dall’avvocato Di Andrea.