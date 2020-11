Lui è in ospedale e lotta per la vita, un quartiere intero è in ansia per Simone, il 27enne dell’Albuccione di Guidonia che stamane, sabato 21 novembre, è rimasto coinvolto in un drammatico incidente in moto in via Bari, a Villalba. Gli amici del giovane hanno inviato alla redazione di Tiburno un messaggio di incoraggiamento per il ragazzo:

“Vedrai che anche questo brutto momento passerà e che presto sarà solo un brutto ricordo. Un abbraccio Simó i tuoi amici dell’Albuccione ❤️”.

Un messaggio d’affetto e vicinanza anche nei confronti della famiglia di Simone. Secondo le prime informazioni raccolte, il 27enne è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico d’urgenza per tamponare un’emorragia cerebrale subìta a seguito della caduta dalla sua moto da enduro di grossa cilindrata.

Caduta avvenuta stamattina poco dopo le 11 nella strada secondaria del centro abitato di Villalba. I testimoni raccontano di aver visto la moto impennarsi per poi rovinare sull’asfalto. Per questo il 27enne è stato trasferito in prognosi riservata a Roma in eliambulanza.