La storia mistery horror di Sambuci 

Un castello, un fantasma ed un tesoro. Gli ingredienti per realizzare una vicenda mistery horror, come la fortunata serie antologica statunitense prodotta da HBO “Room 104”, si possono trovare a Sambuci. Infatti, una leggenda narra che nell’antico castello Theodoli tra affreschi, giardini e torri, si insinua da secoli, il fantasma di una donna. Tutti la identificano come la Signoraccia o Pantasema del Fontanone. Secondo la tradizione popolare, un tempo molto lontano tramandata oralmente, lo spettro sarebbe la guardiana di un tesoro custodito nel castello. All’interno di questa leggenda si inserisce una seconda leggenda, dato che il tesoro in oggetto non è mai stato trovato. In ogni modo, si racconta anche che Maria Theodoli, una delle ultime proprietarie del maniero, invocava i cipressi per conoscere il luogo dove era custodito il tesoro, senza però mai ricevere risposta. La storia del fantasma è ancora oggi tramandata con abbondanza di particolari, dagli anziani del paese. Alcuni di loro ricordano anche le rapide fughe di gioventù, alla ricerca del tesoro, nei giardini del castello per non imbattersi e infastidire il fantasma di Sambuci.

Fernando Giacomo Isabella