MENTANA – I lavori in via Moscatelli possono andare avanti

Nessun reperto archeologico, ma solo una delle tante grotte che si trovano nel sottosuolo di Mentana. Potranno andare avanti i lavori in via Moscatelli che sono diventati la croce di commercianti e residenti della zona da prima dell’estate. Nei giorni scorsi una buca effettuata dalla ditta che li sta realizzando era stata transennata e sul posto era arrivata un’archeologa per approfondire la situazione. Tra la cittadinanza si era sparsa la voce del ritrovamento di una tomba antica e dunque era iniziata a salire la preoccupazione che i lavori potessero subire dei rallentamenti. Ma dal comune di Mentana fanno sapere che si tratta solo di una delle tante grotte di recente costruzione di cui la città è piena e che collegavano Vigna Santucci fino a Mentana centro.