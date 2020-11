MONTEROTONDO – Armato di coltello, rapina una donna davanti alla Posta

I carabinieri della Compagnia di Monterotondo stanno indagando su una rapina avvenuta stamattina nei pressi dell’Ufficio Postale di Monterotondo Scalo. Il malvivente che l’ha messa a segno, aveva rubato stanotte una vecchia Opel Corsa a Cretone, frazione di Palombara Sabina. Poi è andato vicino alla Posta di via Col di Lana dove ha minacciato una donna di cinquant’anni minacciandola con un coltello. Le ha portato via la borsa con all’interno cento euro circa. A quel punto è scappato sul Raccordo, ma sulla Tiburtina qualcosa deve essere andato storto. Infatti la macchina ha preso fuoco e l’ha dovuta abbandonare nei pressi della Renault, probabilmente in seguito a un incidente perché aveva il cofano ammaccato.