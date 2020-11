TOR LUPARA – Tamponamento a catena davanti al supermercato Conad

Rimosso l’incidente a catena che c’è stato poco fa su via Nomentana a Tor Lupara. Intorno alle ore 17 tre vetture si sono urtate mentre viaggiavano in direzione Mentana, all’altezza del nuovo supermercato Conad. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Uno vecchio modello che si trovava in mezzo, portato per accertamenti all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice giallo. Un altro conducente è stato portato al Pertini con lievi ferite. Al momento i mezzi sono stati rimossi, ma la Polizia Locale si trova ancora sul posto per agevolare la pulizia della strada e coordinare la viabilità.