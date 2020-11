Villa Adriana e il sindaco più strampalato d’Italia 

Non solo l’antica Tibur ma anche Villa Adriana si è trasformata, nel corso degli anni, in set cinematografici. La zona che deve il suo nome all’imperatore Adriano ha ospitato uno dei politici più stravaganti della storia del cinema italiano e non solo. Il soggetto in questione non può non essere lui: Cetto La Qualunque, che grazie a varie forme di corruzione e brogli riesce a diventare sindaco di Marina di Sopra. Uno dei comizi di Cetto, divenuto davvero virale, è stato girato in uno spiazza a lato di via Guglielmo Marconi stesso luogo in cui sorge il bar, luogo di ritrovo dello stesso Cetto e dei suoi bizzarri seguaci. La pellicola, sostenuta dalla Calabria Film Commission, è stata girata tra Lamezia Terme, Palmi, Scilla, Villa San Giovanni e la provincia di Roma. In un mese di programmazione il film di Cetto (interpretato dal valente attore Antonio Albanese) nelle sale cinematografiche ha superato i quindici milioni di euro, diventando uno dei maggiori successi italiani della stagione 2011.

Fernando Giacomo Isabella