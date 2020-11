Sant’Angelo Romano, studenti a piedi per 10 giorni

A Sant’Angelo Romano scuolabus fermo per 10 giorni a causa di due bambini positivi al covid. Dal Comune: “Gli altri che utilizzano il servizio è fortemente consigliata la quarantena in attesa di decisioni dell’autorità sanitaria”

Il Comune di Sant’Angelo Romano, nel tardo pomeriggio di domenica 22 novembre, ha comunicato che il servizio dello scuolabus è sospeso per 10 giorni a partire da lunedì 23. Dal Municipio consigliano un periodo di quaranta per tutti i bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio.

“A causa della riscontrata positività al virus covid-19 – spiega la sindaca Martina Domenici – di due bambini che usufruiscono del servizio scuolabus, il servizio è sospeso per dieci giorni a decorrere da lunedì 23 e, comunque, fino a nuove disposizioni. Per tutti gli alunni utenti del servizio scuolabus, è fortemente consigliato un periodo di quarantena, in attesa di decisioni da parte delle autorità sanitarie competenti”.