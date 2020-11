Castel Madama – Pubblicato il bando per la concessione di contributi economici “Contrasto alla povertà”

E’ stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Tivoli, capofila del distretto sociosanitario Rm5.3, il bando per la concessione di contributi economici a contrasto della povertà. Contributi – afferma l’assessore alle politiche sociali del Comune di Castel Madama, Sara Beccaria – pensati per sostenere le fasce più fragili della popolazione agevolandone l’inclusione sociale e l’autonomia economica”. C’è tempo fino al 21 dicembre per presentare la domanda.

cliccando su questo link. Tra i requisiti per poter beneficiare del contributo ci sono la residenza in uno dei Comuni del distretto Rm5.3 (di cui fa parte Castel Madama) da almeno tre anni e il reddito del nucleo familiare inferiore a 10mila euro. Non possono presentare la domanda coloro che attualmente beneficiano del reddito di cittadinanza. È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. L’avviso con il modello di domanda (e i dettagli delle certificazioni da presentare) è disponibile