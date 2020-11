Castelnuovo di Porto – “D’amore non si muore”: l’installazione contro la violenza sulle donne

Un’installazione con 55 palloncini rossi in Piazza Vittorio Veneto, pari al numero di donne uccise da Gennaio ad ottobre in Italia, per commemorare il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Cinquantacinque palloncini rossi per lanciare un messaggio forte e chiaro “D’Amore non si Muore!”.