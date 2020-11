Marcellina – Interruzione del flusso idrico

Si comunica che per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, volti a migliorare il sevizio idrico offerto alla cittadinanza, relativi ai collegamenti di bonifica delle condotte dei due pozzi e altri interventi realizzati in località Colle Cigliano, sarà necessario sospendere il flusso idrico in data mercoledì 25 novembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, salvo imprevisti.