MONTEROTONDO – La Capigruppo sul “caso Bracchi”

Nella Conferenza dei Capigruppo tenutasi stamattina alle 10 erano presenti il Sindaco Varone e il Presidente del Consiglio Donnarumma, durante il quale il Capogruppo del PD, Ruggero Ruggeri, in merito alla questione della Presidenza di APM ha detto che era un interesse da perseguire quello di sfruttare l’esperienza decennale maturata da Paolo Bracchi, senza specificare in quale modo.

Durante la conferenza si è deliberato di convocare per lunedì 30 novembre un Consiglio Comunale i cui punti all’OdG saranno, oltre ad alcune delibere di bilancio, una che indichi i nuovi metodi per l’elezione del prossimo Presidente dell’Azienda Pluriservizi di Monterotondo. Sulle specifiche delle procedure il Sindaco è stato evanescente e generico, in attesa di ricevere i pareri del Segretario Comunale e della avvocatura comunale che sciolgano i dubbi sulla procedura.

L’opposizione ha chiesto che il Consiglio si tenga in presenza, la maggioranza insiste per un’assemblea via web. L’ipotesi da remoto è invisa alle opposizioni perché la piattaforma usata non garantisce continuità della discussione, a causa delle frequenti interruzioni dell’audio, o della perdita della connessione, che non danno la possibilità di un contraddittorio su un tema molto delicato e non garantiscono di poter derogare ai 10 minuti concessi per ogni consigliere.

Oggi il M5S ha protocollato la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Varone, cui hanno aderito Bene Comune e la Lega. Il Capogruppo di FdI ha detto: “Sarà una mozione ad 8, perché io non ho aderito: è una battaglia persa come tale, io non la combatto, perché il limite procedurale per procedere è di 10 Consiglieri. Ho scritto alla Consigliera Calabrese che se trovano 9 aderenti, io sarò il decimo. A quel punto la firmerei per non far venire meno l’unità dell’opposizione, quindi se arriva in Consiglio la voto, ma se non può partire è ridicola”.

L’APPROFONDIMENTO SUL TG