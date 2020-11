Ragazzo disperso nei boschi di Marcellina

Oggi pomeriggio alle 16,32 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre vf, quella di Tivoli(18/A) ed i Saf a seguito di una richiesta pervenuta dai Carabinieri di San Polo dei Cavalieri, per la ricerca di una persona, smarritasi nei boschi del comune di Marcellina.

Si trattava di un ragazzo che si era perso durante un’ escursione. La sala operativa dei vigili del fuoco è riuscita a localizzare tramite Gps a fornire le coordinate del disperso all’equipaggio del Drago vf 140, che ha mandato in ausilio delle squadre di terra, che ha provveduto a recuperare e trasportare il 32 enne presso l’aeroporto di Ciampino in buone condizioni di salute.