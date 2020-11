Tivoli – Al via le prime due postazioni per tamponi eseguibili in auto

Al via da giovedì 26 novembre le prime postazioni per tamponi rapidi effettuabili in auto (i cosiddetti “tamponi drive through”) nel territorio comunale di Tivoli. Si tratta di tre punti attivati, con l’apporto del Comune, dai tre laboratori privati che hanno risposto all’avviso pubblico di due settimane fa, pubblicato per individuare laboratori clinici autorizzati dal servizio sanitario regionale a eseguire tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene Sars-Cov-2. Un quarto punto per tamponi eseguibili in auto sarà gestito, invece, dai medici di medicina generale del distretto di Tivoli della Asl Roma 5.

Giovedì 26 sarà attivo il primo “tamponi drive through”, gestito dal laboratorio di analisi cliniche dello studio Ciocci di via Palatina. La postazione (avviata con la collaborazione del Comune, uffici del settore Attività produttive) sarà allestita nel parcheggio dello stadio “Olindo Galli” nel quartiere Arci. L’esecuzione dei tamponi avverrà esclusivamente su appuntamento contattando il numero dedicato 0774318132.

Gli orari di esecuzione dei test del laboratorio Ciocci sono i seguenti:

– martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14.

Sempre nel piazzale del parcheggio dello stadio degli Arci – e naturalmente ad adeguata distanza funzionale dall’altro – opererà, a partire da lunedì 30 novembre, anche il punto per tamponi eseguibili in auto, a cura dei medici di medicina generale del distretto di Tivoli in collaborazione con la Asl Roma 5 e con il Comune. In questo caso, i tamponi potranno essere richiesti esclusivamente su appuntamento da prendere direttamente tramite il proprio medico curante.

Per quanto riguarda gli orari di esecuzione, la postazione sarà attiva:

– tutti i giorni feriali dalle 9,30 alle 16.

«Nel giro di pochi giorni verranno inoltre allestiti altri due punti per “tamponi drive through” nei quartieri esterni della città, per far sì che gli abitanti di Tivoli possano avere delle postazioni il più possibile vicine ai loro luoghi di vita», spiega il sindaco Giuseppe Proietti. «Una delle prossime postazioni sarà gestita dalla farmacia Caricari e verrà collocata nel parcheggio di piazza Catullo a Tivoli Terme, con orari che saranno presto indicati; è in corso di definizione, infine, anche l’attivazione di un quarto punto per tamponi a Villa Adriana-Campolimpido, di cui daremo comunicazione a breve. Ringrazio quanti hanno voluto aderire all’iniziativa del Comune di Tivoli, predisposta in tempi davvero molto veloci dagli uffici delle Attività produttive, che stanno coordinando l’iter organizzativo dal bando sino all’attivazione. Un ringraziamento sentito va ai medici di medicina generale, che offriranno gratuitamente il loro servizio con una grande spinta di solidarietà in questo momento così difficile, e ai medici dei laboratori privati che hanno risposto con entusiasmo e professionalità all’iniziativa assunta dal Comune per cercare di contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria sul territorio, con l’obiettivo di supportare le strutture sanitarie pubbliche nel tracciamento dei contagi da Sars-Cov-2».