Villa Adriana – Atti di vandalismo al Parco Panattoni: distrutta la casina per il presepe

Il Comitato di quartiere di Villa Adriana stava preparando tutto il necessario per allestire il presepe e l’albero di Natale nel Parco Panattoni il 7 dicembre. Questa mattina, martedì 24 novembre, il presidente Nello Paolacci si è recato sul posto per sistemare il materiale e ha trovato la casina, dove sarebbe stato montato il presepe, completamente distrutta. Il comitato si sta adoperando per sgomberare il materiale danneggiato, pericoloso per i bambini. Ancora ignoti gli autori dell’atto di vandalismo, che avrebbero agito nella notte. Si pensa di installare delle telecamere di sorveglianza.