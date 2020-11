Colto da un malore in auto, salvato da due carabinieri

Colpito da un malore al volante della macchina e salvato dal provvidenziale intervento dei Carabinieri. E la disavventura a lieto fine di un 45enne romano, colto da un malore all’ingresso dell’aeroporto di Ciampino e ricoverato al policlinico Casilino. Tutto è successo intorno alle ore 17.15 di Lunedì 23 Novembre mentre transitava in auto con un suo amico 54enne davanti allo scalo aeroportuale. È stato proprio il passeggero, vedendo il 45enne accasciarsi sul volante, a rivolgersi immediatamente ai militari dell’arma in servizio nella postazione di controllo, il Maresciallo Fabio Adinolfi, 50enne residente ai Castelli Romani, e l’Appuntato Michele Luca Gigante, 45enne di Castel Madama. I carabinieri, vedendo l’uomo privo di sensi non hanno esitato un attimo a praticargli un massaggio cardiaco, e ad allertare i soccorsi medici. Il 45enne è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Casilino dal 118 ed ora è fuori pericolo, anche grazie al provvidenziale intervento dei due militari, a cui vanno tutti i ringraziamenti della famiglia dell’automobilista.