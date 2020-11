Aveva compiuto 60 anni il 30 ottobre scorso ed è stato il più forte calciatore di tutti i tempi. Diego Armando Maradona è morto per arresto cardiaco, lo annunciano il Clarin e la CNN. Nelle scorse settimane il fuoriclasse leggendario, ex calciatore di Napoli e Barcellona, sarebbe stato operato alla testa in Argentina e l’intervento era andato bene. Ma questo mercoledì mentre era nella sua abitazione Diego è stato colto da un arresto cardiaco, che gli sarebbe stato fatale.