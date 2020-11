Guidonia – dall’opposizione una richiesta di incontro al Prefetto contro le assunzioni a chiamata

Parte dei consiglieri comunali di opposizione di Guidonia Montecelio ha chiesto un incontro al Prefetto contro le modalità di assunzioni volute dall’Amministrazione Barbet. Oggetto della discordia sono i 64 nuovi dipendenti che i 5Stelle vogliono selezionare andando ad attingere da graduatorie di altri enti e comuni. Evitando, quindi, di bandire nuove selezioni e scegliendo persone che si erano classificate dietro ai vincitori dei rispettivi bandi.

Inutile la richiesta di un consiglio comunale straordinario protocollata lo scorso 14 ottobre (vedi link)

La richiesta di incontro al prefetto Matteo Piantedosi è stata firmata da Arianna Cacioni, Lega, Giovanna Ammaturo, FdI, Loredana Roscetti ed Anna Checchi, Attiva Guidonia, Paola De Dominicis, PD, Claudio Zarro, Gruppo Misto, Mario Proietti, Il Biplano, Mauro De Santis e Mario Valeri, Guidonia Domani.

I nove consiglieri continuano, quindi, la battaglia contro Delibera della Giunta Comunale n. 101 del 01/10/2020 ed hanno scritto al Prefetto dopo una nuova determinazione dirigenziale, del 16 novembre,

“che – spiegano – proroga il termine delle procedure di mobilità. Viene dunque sostanzialmente confermato l’errore nella durata delle mobilità volontarie, che però, non vengono prudenzialmente ritirate in autotutela, ma incredibilmente prorogate in data postuma, determinando un guazzabuglio amministrativo. Inspiegabile è anche la pubblicazione in GURI degli avvisi di esperimento delle procedure in data precedente a quella della determinazione che ne dà avvio”.

I 9 hanno anche informato dei fatti l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Corte dei Conti.