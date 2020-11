Il comune di Mentana ha approvato il progetto “Le St-Renne di Babbo Natale”, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, con lo scopo di utilizzare lo spazio esterno della biblioteca comunale, per accogliere “Babbo Natale bibliotecario” che non porterà doni ma presterà libri, precedentemente prenotati e nel pieno rispetto delle norme antic-Covid 19. L’amministrazione comunale metterà a disposizione 2 mila euro per il progetto che verrà realizzato tra l’8 dicembre e il 7 gennaio.