Lotta dura contro … ‘l’influenza stagionale’…

La Regione Lazio evidenzia che sono stati vaccinati un milione 312mila persone nel territorio amministrato in cui ne vivono cinque milioni 879mila persone è come dire che si sono vaccinate, il 25 novembre, circa un cittadino su quattro. Risultato assai scarso, visto che l’obiettivo dichiarato era quello di vaccinarsi tutti. Dalla Regione però se la cavano dicendo che l’anno scorso – un’altra era – si erano vaccinate 966 mila persone. Sempre dalla Regione ci dicono che sono state consegnate duecentomila dosi per completare la vaccinazione diretta a quelli che hanno più di 65 anni. Secondo gli indirizzi della Sanità doveva essere un capitolo già chiuso. Ma così non è. La prossima settimana saranno consegnate ai dottori in Medicina Generale 140mila dosi di vaccino anti-influenzale Fluad: ottantamila alle Asl di Roma, il resto a quelle delle altre province laziali. I medici di famiglia hanno vaccinato 1 milione e 200 mila cittadini, i pediatri di libera scelta e centri vaccinali delle Asl gli altri 112 mila.