Patrimonio forestale, Subiaco: approvato in giunta un atto di indirizzo sulla gestione

Per rendere più chiaro il tema a tutti i cittadini, e avendo raccolto le diverse sensibilità manifestate, ponendo l’attenzione sulla gestione responsabile e attiva del territorio attraverso azioni e politiche volte alla tutela dell’ambiente, la Giunta ha approvato: “L’Avvio di una serie di audizioni per dare maggior consapevolezza sul tema, attraverso un confronto aperto ai contributi di esperti, accademici, portatori di interessi, scevro da condizionamenti di sorta, sospendendo il procedimento relativo alla particella “Lucinette-Iegli”. Ciò, nonostante il percorso amministrativo sia pienamente coerente con la normativa vigente in materia, avendo già acquisito le autorizzazioni e i nulla osta dagli organi sovracomunali proposti (Regione e Parco).”