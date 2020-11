Piove nel reparto Covid dell’ospedale di Palestrina

Già qualche tempo fa il Sindacato aveva segnalato la perdita d’acqua su Suscitando irritazione da parte della direzione.

La direzione ci tenne a sottolineare che la nota perdita d’acqua, nel reparto COVID, a Palestrina, era stata riparata, ma, da quel che ci risulta è stata riparata male. E’ bastata una giornata di pioggia e la perdita d’acqua si è nuovamente manifestata. “Non mi stupirei di trovarci un paziente ricoverato, …tanto il soffitto è crollato, quindi il peggio è già successo? – sottolinea la responsabile lazio Laura Rita Santoro – Evidenziamo, ancora, che la ventilazione meccanica a pressione positiva, continua, collegata agli erogatori da muro, non funziona.

Nell’area ex ortopedia, dove hanno fatto i lavori per la pressione dell’ossigeno, l’ossigeno non è sufficiente. Tutti i pazienti con insufficienza respiratoria, debbono essere, preferibilmente, ripartiti nel reparto ex chirurgico, benché anche qua l’erogazione dell’ossigeno è piuttosto condannabile”.