Tampone rapido in farmacia: dove farlo a Nord Est

Nel Lazio tamponi rapidi disponibili in farmacia, al costo di 22 euro. Ecco dove e come funziona.

Sono più di 70 le farmacie a Roma dove si può fare il test sierologico o il tampone rapido per il coronavirus. Dopo la provincia di Trento, il Lazio è la prima regione in Italia in cui è disponibile il servizio, rivelatosi necessario per rendere gli screening più veloci e decongestionare i drive-in.

Il test antigenico in farmacia non necessita di prescrizione medica e il suo costo è a carico del cittadino. Il risultato arriva nell’arco di 20 minuti.

Ecco l’elenco delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa e le cose da sapere.

Dove farlo: lista farmacie a Roma e nel Lazio

La lista delle farmacie che eseguono tamponi antigenici rapidi o test sierologici per il Covid-19 è disponibile su Salute Lazio, il sito del Sistema Sanitario Regionale. Qui viene riportato che il test sierologico costa 20 euro, mentre il test antigenico 22 euro. Si consiglia di contattare telefonicamente la struttura prima di recarsi a fare il test.

Di seguito la lista delle farmacie e gli indirizzi del Nord Est dove fare il tampone rapido o il sierologico:

BOLLE LUCIANA VIA NOMENTANA 501 – FONTE NUOVA – 00013

FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C. VIA PIAVE, 18/E – MONTEROTONDO – 00015

FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.S VIA CADORNA, 31 – SUBIACO – 00025

FARMACIA SANT’ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C. VIA SALARIA, 221, N O – MONTEROTONDO – 00015

RESTAINO FELICE PIAZZA ALDO MORO 15-16 – GUIDONIA MONTECELIO – 00012



Tampone rapido in farmacia: come funziona

Per fare il tampone rapido in farmacia bisogna prenotarsi telefonicamente e non serve la ricetta del medico. Le farmacie possono aderire su base volontaria e allestire all’esterno del punto vendita gazebo o strutture semi-fisse, ma anche utilizzare camper. Chi ha lo spazio all’interno del negozio, prevede dei percorsi separati rispetto a quelli destinati all’accoglienza e alla vendita.

Il tampone in farmacia non viene eseguito dal farmacista, ma da professionisti in possesso dell’adeguata e documentata esperienza e competenza professionale. Una volta arrivato l’esito del test (tempo stimato: 10-20 minuti), il farmacista deve inserire i dati dell’utente e il risultato del tampone sulla piattaforma della Regione Lazio. In caso di esito positivo, bisogna effettuare un secondo tampone, il molecolare, che si può fare nei drive-in con prescrizione medica.