A Tivoli il “film estremo” di Mel Gibson

Se come attore spesse volte si è cimentato, principalmente all’inizio verso action e commedie, da regista non ha quasi mai smesso di suscitare polemiche con i suoi film: Apocalypto e The Passion. Un pugno nello stomaco” e “la passione degli eccessi”. Sono alcuni dei commenti che il quotidiano cattolico francese “La Croix” riserva a The Passion di Mel Gibson (La passione di Cristo). L’eccessiva violenza, il sospetto di antisemitismo, la libertà del regista rispetto al racconto evangelico sono state oggetto di feroci polemiche in tutto il globo. Sono stati, invece, decine gli editoriali dedicati alla pellicola apparsi sui maggiori quotidiani di tutta Europa, Italia compresa, dove il film ha naturalmente suscitato una serie infinite di polemiche. Tutto questo è iniziato nel nord est. Proprio i primi minuti del controverso film diretto dal celebre regista australiano sono stati ambientati a Tivoli, più precisamente tra gli oliveti di Pomata.