Addio al creatore di Sampei

Mai un cartone animato si era occupato di pesca. Fino a quel momento le “creature” sono state impegnate per salvare il mondo dai mostri di Vega, dal Generale Inferno e dalla terribile Regina Himika. Takao Yaguchi, ha avuto l’abilità di rovesciare il mondo dell’animazione con “Sampei – Il ragazzo pescatore”. Negli anni ’80 in Italia quello del ragazzino appassionato di pesca, sempre allegro e ottimista, è un cartone animato molto amato dai più piccoli e non solo, perciò la scomparsa del celebre fumettista ha davvero rattristato tutti. Si è, purtroppo, spento il creatore del un ragazzo di circa tredici anni che ha una grande passione per la pesca. Attraversa il Giappone in lungo e in largo sempre alla ricerca di nuove sfide. In ogni episodio cerca di apprendere il maggior numero di tecniche e segreti per diventare un perfetto pescatore, grazie all’aiuto del nonno paterno Ippei Mihira, con il quale abita, e del suo misterioso maestro Gyoshin Ayukawa. Nel 2009, è anche uscito un lungometraggio live action diretto da Yōjirō Takita ed intitolato Tsurikichi Sanpei.