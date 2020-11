GUIDONIA – Natale, luminarie e concerti: 43 mila euro

Sul piatto della bilancia ci sono 43 mila euro, soldi pubblici per animare le festività natalizie a Guidonia Montecelio coinvolgendo Pro Loco, associazioni di categoria e bande musicali.

Lo ha deciso oggi, giovedì 26 novembre, con una delibera la giunta 5 Stelle del sindaco Michel Barbet. Per addobbare le strade dall’8 dicembre al 7 gennaio 2021 l’amministrazione punta sui 7.700 erogati dalla Regione Lazio che verranno impiegati per la fornitura e posa in opera di 8 chilometri e 200 metri di luminarie divisi per tutto il territorio comunale.

Secondo il progetto di Barbet, le strade da illuminare saranno: via Roma a Guidonia per un tratto di circa un chilometro e 700 metri; a Colle Fiorito, circa 400 metri di via dei Girasoli e 110 di via delle Viole. A Villalba circa 400 metri di Corso Italia, a Montecelio circa 500 metri di luminarie tra piazza San Giovanni, via Servio Tullio e via Nuova.

A Colleverde via Monte Bianco sarà illuminata per circa 700 metri, mentre a Villanova la via Maremmana sarà addobbata per circa un chilometro e 400 metri. Previste le luminarie anche a Marco Simone per un tratto di circa 750 metri da stabilire e a Setteville per circa 700 metri anche in questo caso in via da individuare.

A La Botte, luci per circa 450 metri in via Colle Nocello e Piazza San Luigi Gonzaga, ad Albuccione circa 450 metri nella centrale piazza Aldo Moro. Infine a Pichini, luminarie per 300 metri ciascuna in via Tiziano e via Bernini.

Secondo il progetto della giunta Barbet chi si aggiudicherà l’appalto dovrà fornire anche un proiettore da esterno, per proiezioni immagini natalizie sulla facciata del Palazzo comunale. Ma non sono finite le sorprese per i cittadini. E’ previsto il coinvolgimento di tutte le associazioni bandistiche attive nella Città per realizzare di vari concerti all’aperto e plurimi e diffusi momenti di intrattenimento, anche con pochi elementi che si spostino nelle zone sopraindicate: a ciascuna banda andrà un contributo forfettario di mille euro.