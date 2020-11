Italia Viva: ok postazioni drive-in di Tivoli e Subiaco, ora dati aggiornati

I coordinatori locali di Italia Viva continuano a chiedere all’Asl Roma 5 di fornire ai Comuni informazioni e dati precisi sull’andamento della pandemia.

“Apprendiamo con favore – spiegano in una nota Cristina Rossi e Mirko Fina, coordinatori Guidonia-Tivoli-Valle dell’Aniene e Sabina Romana – la notizia del potenziamento del drive-in di Vicovaro, dell’avvio della postazione a Tivoli con i medici di base e della prossima apertura di un’altra struttura a Subiaco. L’Asl Roma 5, finalmente, è riuscita a migliorare questa rete, essenziale strumento per arginare questa pandemia, a tutto vantaggio dei cittadini della Valle dell’Aniene e della Valle Empolitana”.

I DATI

“Sperando – aggiungono Rossi e Fina – che questo sia sufficiente, e che l’onda dei contagi cominci a ridursi sensibilmente, chiediamo ora di aggiornare in maniera puntale i dati inviati alle Amministrazioni Comunali del territorio che, ad oggi, ancora lamentano informazioni imprecise, soprattutto per quanto riguarda le persone guarite. Avere una chiara situazione della pandemia è essenziale ai Sindaci, primi responsabili della salute dei propri cittadini, per studiare misure di contenimento efficaci”.