L’8 dicembre esce il Calendario dei Bersaglieri del 2021

Il Presidente dell’Associazione Bersaglieri di Monterotondo, Gen. Antonio Capobianco, annuncia in un video che dall’8 dicembre sarà disponibile il calendario dei Bersaglieri 2021, presso la sede di Piazza della Repubblica 16 (detta Piazza dell’Orologio). Il Corpo dei Bersaglieri è stato istituito nel 1936 da Re Carlo Alberto, su richiesta del Capitano Alessandro La Marmora, e ancora oggi si dedica alle alle esplorazioni e alle missioni ardite, per disturbare i nemici.La sezione eretina del Corpo è dedicata al Bersagliere Aiutante di Battaglia Romualdo Federici, del II Reggimento Bersaglieri, che ha partecipato alla I guerra Mondiale diventando presto Caporal Maggiore. Nel 1017 gli fu concessa la medaglia di bronzo al valor militare e poi fu promosso per meriti di guerra al grado di Aiutante di Battaglia. Sposò Angelina Cesari ed ebbe tre figli: Mario Elisa e Carolina. Morì nel 1928 ed oggi riposa nel Cimitero Storico della città.Nella foto: Al centro bers. Gen. Presidente Antonio CAPOBIANCO;a sx Segretario Sezione Felice PIERANNUNZIO;a dx Consigliere Antonino RESTIFO.