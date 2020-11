Morlupo – Proseguono i lavori per la manutenzione degli edifici scolastici

Proseguono i lavori per la costante manutenzione degli edifici scolastici, ad opera degli operai comunali. Il lavoro si svolge prevalentemente il sabato mattina, quando gli edifici scolastici sono vuoti. In questi giorni gli operai stanno sostituendo la staccionata esterna della scuola materna Don Pino Puglisi.

Inoltre, con Determinazioni n.921 e 922 del 22-10-2020, l’Ufficio Manutenzioni ha aggiudicato gli incarichi per la progettazione esecutiva relativa ad adeguamenti impianti elettrici e speciali della scuola “Pino Puglisi” e della scuola “Giuseppe Di Matteo”, per un totale 6405 Euro. Continua quindi l’impegno dell’Amministrazione, per rendere più funzionali e fruibili gli edifici scolastici.