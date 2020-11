Oggi si terrà la Notte Europea dei Ricercatori in Italia

Stasera alle 19:00 sulla pagina Facebook dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma si terrà il webinair chiamato Vaccini: all’incrocio tra scienza, politica ed economia, nell’ambito della iniziativa Notte Europea dei Ricercatori. Parteciperanno Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico di INMI “Lazzaro Spallanzani”, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e Rino Rappuoli, Chief Scientist GSK Vaccines.

La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.

L’obiettivo della seraè di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.

L’Italia ha aderito da subito all’iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio.

Per il 2020 il progetto coinvolge in Italia 7 progetti per un totale di oltre 80 città, tra cui Rieti con l’evento online “Cavità sotterranee, skinhole, laghi e fiumi scomparsi. L’evoluzione del paesaggio fisico ed antropico dell’area urbana di Rieti de della Valle del Velino”, che si terrà oggi alle 15.00.