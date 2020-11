Rigettata la mozione di sfiducia delle minoranze al Sindaco Varone

Mercoledì 25 novembre il Movimento 5Stelle eretino ha protocollato una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Varone, firmata anche dai consiglieri della Lega e di Bene Comune. Avrebbe dovuto essere discussa nel Consiglio del 30 novembre, ma è stata rigettata nello stesso giorno della presentazione, perche non firmata dal quorum necessario di 10 Consiglieri, che ne avrebbe decretato l’ammissibilità in Assemblea.

In un post su Facebook i Pentastellati hanno commentato: “Eravamo consapevoli dell’art.52 D.Lgs 267/2000 del Regolamento Comunale, che fissa in almeno due quinti dei Consiglieri assegnati il quorum minimo per l’accoglimento di una Mozione di sfiducia.

Abbiamo però creduto da subito di dare il giusto risalto alla vicenda con un atto politico tra i più forti, un ATTO DOVUTO soprattutto nei confronti della cittadinanza: sia per chi ambisce ad un’Amministrazione che faccia finalmente della TRASPARENZA un segno distintivo, sia per coloro che avevano pensato di poter aspirare a ricoprire un ruolo pubblico a servizio dell’intera comunità.