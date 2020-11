San Polo dei Cavalieri – Contributi economici a contrasto della povertà

BENEFICIARI

Possono inoltrare domanda per il riconoscimento del beneficio di cui sopra i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

– cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente in materia;

– residenza in uno dei Comuni del distretto RM5.3 da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda;

– reddito del nucleo familiare (ISR) non superiore a € 10.000,00 (euro diecimila).