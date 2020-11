C’è una foto che in queste ore sta facendo il giro del mondo via social. E’ il selfie con Maradona morto. L’infelice idea è venuta al dipendente delle pompe funebri.Il tizio in questione si chiama Diego Molina e, insieme altri due colleghi non ancora identificati, si è fotografato accanto alla salma. E’ stato licenziato. Il legale di Maradona “Pagherà questa aberrazione”