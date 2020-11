Mentana – Arrivano i sussidi per i libri di testo

Da oggi è possibile presentare richiesta per l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, sussidi didattici digitali, dizionari e libri di lettura scolastici, per gli alunni delle scuole Medie Inferiori e Superiori a.s. 2020/2021 attraverso il form online presente al link https://servizi.mentana.gov.it/libriditesto2020-2021