Monterotondo – Pubblicata la classifica del bonus affitto 2020

Il comune fa sapere che per le sole DOMANDE NON AMMESSE è possibile presentare osservazioni per i casi di carenza di dichiarazioni sul possesso dei requisiti (dichiarazione non resa nella domanda) utilizzandol’apposito modulo MODULO OSSERVAZIONI E IBAN DOMANDE NON AMMESSE da presentareNello stesso modulo dovranno essere dichiarate le coordinate bancarie utilizzabili per il pagamento qualora le osservazioni dovessero essere accolte e la domanda ammessa al contributo.

Non è possibile presentare osservazioni in caso di DOMANDA NON AMMESSA PER OMESSE DICHIARAZIONI O MANCANZA DEI REQUISITI (es. residenza dichiarata diversa da quella anagrafica o indirizzo di abitazione diverso da quello di residenza anagrafica o comunque altro requisito).

Coloro che hanno presentato DOMANDA risultata AMMESSA, possono comunicare le coordinate bancarie utilizzando esclusivamente l’apposito MODULO IBAN DOMANDE AMMESSE entro il 7 dicembre 2020.

I moduli per le osservazioni e la comunicazione delle coordinate bancarie devono o essere PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO o INVIATE A MEZZO PEC all’indirizzo comune.monterotondo.rm@pec.it. Non saranno prese in considerazione comunicazioni presentate in modalità diverse o inviate ad altri indirizzi e-mail o comunicazioni che perverranno a mezzo servizio postale oltre l’orario di chiusura dell’ufficio protocollo il 7 dicembre 2020.

L’indirizzo e-mail utilizzato per la presentazione delle domande non è più utilizzabile.

Per informazioni è possibile rivolgersi fino al 1° dicembre ai seguenti numeri:

06 90964.266

06.90964.345

06.90964.269

06.90964.270

ALLEGATI:

MODULO OSSERVAZIONI E IBAN – DOMANDE NON AMMESSE