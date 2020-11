Tivoli – Conferenza dei sindaci Acea ato 2. Aumenta il “bonus idrico” per le fasce economicamente fragili.

Nel Corso della conferenza dei Sindaci di Acea Ato 2 che si è tenuta questa mattina è stato adottato lo schema regolatorio relativo all’aggiornamento della predisposizione tariffaria 2020–2023 contenente: il programma degli interventi e il piano economico finanziario per il prossimo quadriennio e la convenzione integrata per l’affidamento del sistema idrico integrato. Nel programma degli interventi sono stati approvati investimenti sul territorio del Comune di Tivoli per un importo complessivo di oltre di 37 milioni di euro che nel quadriennio 2020–2023 riguarderanno interventi di bonifica della rete idrica, di collettamento fognario e di adeguamenti degli impianti di depurazione.

«Oltre all’approvazione delle tariffe – che subiranno un aumento -, grazie a un grande lavoro di concertazione e di sinergia istituzionale è stato approvato, inoltre, un importante emendamento sottoscritto anche dal Comune di Tivoli e condiviso dai Comuni dell’ato», spiega l’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca Laura Di Giuseppe. «Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria e di conseguenti difficoltà per i cittadini, l’emendamento permetterà d’incrementare il “bonus idrico integrativo” passando da otto a 17 milioni di euro nel quadriennio 2020-2023. Nelle attività di erogazione del bonus saranno coinvolte le strutture sociali dei Comuni, in particolare per quelle fasce di popolazione che si trovano a vivere situazioni di disagio economico e sociale. Il bonus sarà esteso anche alle famiglie che stanno vivendo problematiche socio-economiche generate dalla emergenza Covid19. Abbiamo, inoltre, richiesto, per tutelare la risorsa idrica e contenere le perdite di acqua, di dare priorità agli interventi di bonifiche della rete, aumentandole da 150 a 200 km nel 2021 e da 180 a 200 km nel 2022».

«Un lavoro di sinergia tra Comuni e con Acea», prosegue Di Giuseppe, «che auspichiamo venga assunto a modello di lavoro per tutte le attività che riguardano l’Ato2 e che mette in grande risalto il ruolo delle amministrazioni comunali, primo interfaccia con le reali esigenze degli utenti e dei territori. Ci uniamo al richiamo fatto alla necessità di una maggiore attenzione all’utilizzo della risorsa idrica, in particolare, per quella del fiume Aniene, come sottolineato dalle amministrazioni della Valle dell’Aniene».

Gli investimenti approvati oggi si andranno a unire a quelli degli anni passati e che stanno ora vedendo la loro prosecuzione. In particolare, partiranno nei prossimi giorni i lavori di bonifica della rete idrica di via della Serena, che s’inseriscono negli interventi di bonifica che interesseranno Villa Adriana e Tivoli Terme.

«Come già sottolineato per via Rosolina», conclude l’assessora, «i lavori portano con sé sempre dei disagi per la cittadinanza, ma ci restituiranno una rete idrica bonificata per molti chilometri, andando a migliorare i servizi di cui beneficiamo e a migliorare e rendere più efficiente l’utilizzo della risorsa più preziosa che abbiamo: l’acqua».