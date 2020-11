Tivoli – Per le festività resta attivo il bando “Natale@Tivoli 2020” per l’invio di video-iniziative

La Giunta comunale di Tivoli fa sapere di non aver annullato, ma “revocato” la delibera n. 176 del 09 ottobre relativa all’“Avvio procedura d’indagine conoscitiva per la realizzazione d’iniziative ed eventi da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 24 gennaio 2021. Atto di indirizzo”, che, per l’appunto, prevedeva – com’era intenzione dell’amministrazione comunale – di promuovere l’organizzazione di attività ludiche, sociali ed educative, espositive e commerciali, supportando l’attuazione di iniziative ed eventi natalizi. Si è voluto, sino a quel momento, attendere un’evoluzione più positiva della situazione epidemiologica ed eventuali interventi migliorativi sulle restrizioni governative, che però non sono arrivati. Con la recrudescenza della pandemia sono state anzi varate norme più rigorose che non permettono di realizzare le iniziative previste nel bando. Il Dpcm approvato il 3 novembre, infatti, vieta su tutto il territorio nazionale l’organizzazione di fiere, sagre, manifestazioni locali, compresi i mercatini di Natale e le attività amatoriali e ludiche di contatto. Nelle limitazioni rientrano, purtroppo, anche le piste di pattinaggio su ghiaccio all’aperto, così come inizialmente il Comune le aveva programmate: il Dpcm ha sospeso tutte le attività connesse agli sport di contatto anche se aventi carattere ludico e amatoriale.

Non rientra invece nella revoca approvata dalla Giunta il bando da 9mila euro per la “concessione di contributi e sovvenzioni per l’anno 2020 a enti, associazioni, gruppi, cooperative. L’avviso pubblico riguarda la realizzazione di eventi e manifestazioni aventi come tema il “Natale @ Tivoli 2020”, da realizzare nel periodo natalizio 2020-2021 attraverso modalità che garantiscano il pieno rispetto di tutte le norme anti Covid-19. Il quale, è ancora in corso e anzi invita le associazioni e i cittadini che possiedono i requisiti a rispondere e a partecipare.