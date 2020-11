TOR LUPARA – Auto in fiamme al centro della frazione

Una Fiat Panda che era parcheggiata è andata a fuoco oggi pomeriggio a Tor Lupara. E’ successo poco dopo le ore 15 in via Lorenzo il Magnifico, non troppo distante con l’incrocio di via Nomentana. Le fiamme, visibili da tutto il centro della fazione, hanno lambito i vicini appartamenti e le attività commerciali. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova che hanno transennato l’area, i carabinieri di Mentana e i Vigili del Fuoco. Al momento non risultano feriti.

+++Intorno alle ore 16 l’incendio è stato spento+++