Capena Femminile – Si presenta la nuova vicepresidentessa Morara

– Partiamo chiedendoti subito quali sono stati i motivi che ti hanno spinto ad intraprendere questa nuova avventura?

“Ti ringrazio. Sono sempre stata una grande appassionata di calcio: sono stata abbonata, tifosa, ho fatto numerose trasferte… devo dire che il calcio femminile è un mondo per me completamente nuovo che mi ha colpito molto e mi ha affascinato, per questo ho deciso di intraprendere questa nuova avventura.”

– Un nuovo mondo per te così come lo è per me, questo del calcio femminile, decisamente molto affascinante. Hai avuto anche occasione di vedere parte dell’allenamento che le ragazze hanno svolto quest’oggi, quindi come ti è sembrata la squadra?

“Ripeto, è una grande novità per me però sono stata colpita da queste ragazze che mi sono sembrate fin da subito molto in gamba ma soprattutto felici di giocare.”

– Domenica, come ricordiamo a tutti, alle ore 16, si svolgerà qui al PalaPertini la partita tra Città di Capena e Città di Falconara che cercherò di raccontarvi in diretta sulla pagina PMGSportFutsal. Un impegno ostico che vedrà le nostre ragazze impegnate contro la capolista del girone a punteggio pieno, speriamo quindi di riuscire a ben figurare. Sarai presente per il match che ci attende?

“Assolutamente sì, è una partita molto importante dove però sono sicura che riusciremo a fare bene e vincere.”

– Noi ovviamente ci speriamo! La nuova Vicepresidentessa vuole essere subito positiva, giusto così! Un invito a seguirci anche a tutti coloro che non potranno assistere alla partita qui al palazzetto ma che lo potranno fare da casa?

“Si, invito tutti a seguire l’incontro. Purtroppo in questa emergenza Covid i posti sono molto limitati, però avete tutti gli strumenti per seguire la partita quindi non mancate!”