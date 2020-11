Coronavirus: il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi positivi e 686 morti

Sono 26.323 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia per un totale di 1.546.532. I morti sono 686 (ieri erano 827), 54.363 dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I guariti sono 24.214 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall’inizio dell’emergenza a 720.861. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 1.415. In totale le persone positive al coronavirus in Italia sono 789.308. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 225.940 tamponi. Ieri i contagi erano 28.352 a fronte di 222.803 test eseguiti.