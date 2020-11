MENTANA – Altro incidente, motociclista in codice rosso

Altro grave incidente nei pressi di via Nomentana oggi, sabato 28 novembre. Oggi pomeriggio poco dopo le ore 16 una motociclista è si è scontrata frontalmente contro una macchina ed è stata portata in ospedale in codice rosso. E’ successo in via Amendola, alla fine del tratto abitato di Mentana, prima del comune di Monterotondo. Al momento il traffico sta subendo pesanti ripercussioni in entrambe le direzioni.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

Vale la pena ricordare che stamattina intorno alle ore 10 si è verificato un incidente con una donna e una bambina ferita a Casali di Mentana, mentre intorno all’ora di pranzo una anziana è stata investita a Tor Lupara di fronte a piazza Varisco.