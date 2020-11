MENTANA – Morta la motociclista vittima dell’incidente di oggi pomeriggio

Veramente una giornata che verrà ricordata negativamente nella storia di Mentana quella di oggi. È morta la motociclista vittima di un incidente stradale su via Amendola intorno alle ore 16. si tratta di Stefania Cola, 53 anni, molto conosciuta tra Mentana e Monterotondo perché gestiva da più di dieci anni insieme al marito “La locanda di Bacco” in piazza della Libertà nella città eretina e abitava in via Reatina a Mentana.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Monterodondo. Stando a una prima ricostruzione una Fiat Punto guidata da un uomo di 58 anni residente a Fonte Nuova le avrebbe invaso la corsia mentre viaggiava in sella alla sua Harley Davidson in direzione Mentana. Il fatto è successo in via Amendola a Mentana, al confine con Monterotondo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Monterotondo. Vani i tentativi di soccorso e il trasposto al Ss Gonfalone. La strada è stata riaperta agli automobilisti e tornata alla normalità intorno alle ore 20.

La donna era molto conosciuta per la sua attività di ristoratrice e per l’appartenenza a una famiglia di motociclisti.