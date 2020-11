MONTELIBRETTI – Anziano morto schiacciato sotto al trattore

Tragico incidente stamattina a Montelibretti. Un anziano è morto in seguito a incidente con il suo trattore. È successo alla fine di via Roma, appena alla fine del centro abitato.

L’uomo di 76 anni, era uscito di casa con il suo mezzo dotato di carrello posteriore e si stava recando a fare rifornimento di carburante.

Per cause ancora in via di definizione, però, a pochi metri di distanza è avvenuto l’incidente mortale. Stando a una prima ricostruzione una delle ruote ha toccato il ciglio della strada e ne ha causato il ribaltamento. L’anziano è rimasto schiacciato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.