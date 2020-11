Niente bonus da cinquecento euro

Il bonifico per i disoccupati salta. Lo hanno deciso il presidente del Consiglio e i rappresentanti della maggioranza. Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza, il ministro Roberto Gualtieri e i sottosegretari all’Economia avrebbero dovuto accantonare un miliardo seicento milioni per i lavoratori in cassa integrazione. L’annuncio in tempismo perfetto col Black Friday, quando, si stima, il 70% degli Italiani approfitteranno delle promozioni.

Si evidenzia sempre più un’Italia a due respiri. Da una parte quelli che sono stretti dalla crisi. Confidano sulla solidarietà a gocce elargite da uno Stato che oramai ha dimenticato ogni chimera di benessere. D’altra parte ci sono gli altri italiani che con qualche equilibrismo tirano avanti e fingono di crederci: che ci sarà una svolta, che cambierà, che usciremo da questa crisi, quindi è bene immergersi nelle promozioni del Black Friday.

A questa categoria sociale il governo ci pensa. Avranno una dilazione nelle cartelle esattoriali. Non sono cancellate, sia ben chiaro. Solo rinviate al primo marzo le rate della rottamazione ter e del saldo-stralcio. D’altra parte c’era già stata una sospensione decisa nella prima fase dell’epidemia Covid. E invece ci sarebbe un margine di seicento milioni nel nuovo decreto Ristori. L’ha detto Roberto Gualtieri all’Ansa. Tra le anticipazioni del ministro delle finanze c’è anche la notizia che sarà sospeso il pagamento di Irpef, Ires e Irap il cui pagamento era stato disposto per il 30 novembre. Ma questa misura vale solo per chi ha attestato un calo di fatturato pari a un terzo sul semestre. Ma su questo il Consiglio dei ministri sarà convocato tra domenica e lunedì. Un margine per tirare ad andare avanti, non precludere il varco della speranza.

Ma c’è un’altra categoria dell’essere. Ci sono altri che senza metterci la faccia insistono per fare le vacanze in montagna, che non rinunciano a sciare. (…).

