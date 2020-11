Boxe, Tyson torna sul ring: lo scontro fra leggende con Jones finisce in parità

di Valerio De Benedetti

Mike Tyson è tornato sul ring, e questa è già una notizia. Lo ha fatto niente di meno contro Roy Jones Jr., uno di quelli capace di combattere 26 volte per il titolo mondiale. Uno scontro fra leggende, che ha appassionato i fan. La tecnica è ancora quella di una volta, nonostante i 54 e 51 anni dei contendenti. La sfida, secondo i giudici, è finita in parità. Allo Staples Center di Los Angeles, nessuno però si è risparmiato, ne è uscita fuori una gara di alto livello. “E’ stato meglio che combattere per i titoli. Adesso siamo umanitari. Possiamo fare qualcosa di buono per il mondo. Dobbiamo farlo di nuovo”, le parole dell’ex campione dei pesi massimi del mondo. Tornato sul ring dopo un’assenza di 15 anni, Tyson ha indossato dei guantoni neri in onore di Maradona e Kobe Bryant.