Delegazione Tivoli Terme: riprendono i servizi dello sportello mensa e trasporto scolastici

Tivoli, 29 novembre 2020 – A partire da domani, lunedì 30 novembre, si riattivano i servizi di sportello per mensa e trasporto scolastici anche per la delegazione di Tivoli Terme di via Don Minzoni 9/A, andandosi ad aggiungere agli altri servizi già riattivati a settembre in occasione della riapertura delle scuole.

L’iniziativa si rende opportuna – pur nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia – per rispondere alle tante richieste arrivate dai cittadini e per poter così supportare la cittadinanza negli adempimenti delle esigenze quotidiane e sociali.

In ragione del riavvio anche di questi due servizi per Tivoli Terme, le delegazioni seguiranno i seguenti orari nelle rispettive sedi:

lunedì – Tivoli Terme: h 9-12 (sportello mensa scolastica e trasporto scolastico);

martedì – Tivoli centro: h 9-12 (sportello mensa scolastica e trasporto scolastico) / h 15-17 (mensa scolastica);

mercoledì – Villa Adriana: h 9-12 (sportello mensa scolastica e trasporto scolastico) / h 15-17 (mensa scolastica);

giovedì – Tivoli centro: h 9-12 (sportello mensa scolastica e trasporto scolastico).

Gli ingressi avverranno in modo controllato per garantire il distanziamento fisico tra le persone.

Gli orari e le aperture saranno successivamente incrementati.

Per le altre informazioni sulle delegazioni, indirizzi e contatti, si rimanda al sito internet istituzionale del Comune di Tivoli: https://www.comune.tivoli.rm. it/home/entrare/il-comune/il_ municipio/le-delegazioni/