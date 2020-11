Addio a Dart Fener

Durante un recente sondaggio ha duellato lungamente contro Jack Torrance: lo scrittore magistralmente interpretato da Jack Nicholson, che all’interno del leggendario Overlook Hotel (un grande albergo sperduto tra le montagne del Colorado, distante da un qualsiasi centro abitato) prova ad uccidere la sua famiglia. Alla fine il vincitore della sfida fra cattivi non poteva non essere David Prowse, il cattivo Darth Vader (Dart Fener nella versione italiana) nella trilogia originale di Guerre Stellari. Purtroppo, però, l’attore che ha interpretato il malvagio Lord Vader è deceduto all’età di 85 anni. L’artista britannico, prima di divenire famoso in tutto il globo, è campione di sollevamento pesi e body builder. La leggenda narra che Prowse ha ottenuto la parte soprattutto per la sua imponente statura: era alto quasi due metri. Ma a causa del suo forte accento della West Country britannica, è stato giudicato poco adatto alla parte. Perciò la voce del doppiatore è quella James Earl Jones, la cui interpretazione è entrata nella leggenda della fortunata serie cinematografica, che al pari di poche vanta un grandissimo seguito di appassionati di generazioni differenti in tutto il mondo.