Cristina la plasmatrice, effetto sabbiato e altre storie di decori

Cristina Malatesta gestisce Color Trend a Collefiorito di Guidonia e la sua filosofia è: circondarsi di colore e rincorrerne i cambiamenti. Perché, si sa, ogni emozione, nei diversi periodi della vita, ha una sua sfumatura che la racconta e la identifica. Cristina è anche plasmatrice, nel senso che utilizza diversi tipi di resine per cambiare look agli oggetti, dalle pareti ai mobili. E poi, c’è lui, l’effetto sabbiato: a seconda della mano e dell’attrezzo con cui è realizzato, il risultato è incredibilmente unico. Qui da lei inoltre la miscela per ottenere questo tipo di decorazione è realizzata direttamente, con la possibilità di scegliere esattamente il tono che fa per noi. Ma… volete saperne di più? Allora leggete le pagine dedicate alla casa su Tiburno in edicola il 1° dicembre.