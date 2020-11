GUIDONIA – Multe a chi chiede l’elemosina, pugno di ferro del sindaco

Soggetti che richiedono denaro in forma invasiva o molesta. Persone che bivaccano, anche attraverso camper, caravan e/o roulottes, con modalità indecorose e totalmente in spregio alla pubblica decenza. Sono i destinatari dell’ordinanza numero 249 firmata venerdì 27 novembre dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet. Il provvedimento fa seguito all’ordinanza 207 emessa il 30 settembre scorso e si ispira alle Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città, quelle relative al cosidetto Daspo Urbano.

Nell’ordinanza il sindaco descrive la città invasa da persone che chiedono l’elemosina nelle vie centrali e periferiche, ma anche di maggior afflusso turistico, e che bivaccano su case a quattro ruote, orinando e defecando a cielo aperto. Una sosta – quella con caravan, roulottes, camper, autocaravan – per finalità di pernottamento, campeggio e soggiorno che costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica non solo per la mancanza di aree attrezzate dotate di servizi essenziali in grado di assicurare sufficienti condizioni igienico sanitarie, ma anche quando la sosta avvenga su aree private inidonee e incompatibili con la residenza. Una descrizione impietosa della città frutto delle numerose segnalazioni da parte di cittadini, esercenti ed imprenditori che patiscono il disagio.

Per questo da domani, martedì primo dicembre, e per 60 giorni scatta il divieto di mendicare e bivaccare in spazi pubblici, di sostare con roulotte e camper: chi viola il provvedimento verrà punito con una sanzione da 500 euro e, nei casi previsti, col Daspo, ossia l’ordine di allontanamento.