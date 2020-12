Al via il Cashback: rimborsi sul conto corrente pagando in digitale

È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il via al cosiddetto cashback, il meccanismo che consente di avere rimborsi direttamente sul proprio conto corrente dopo aver speso in digitale. Fa parte del Piano Cashless con cui il Governo ha l’obiettivo di incentivare gli acquisti elettronici con carta di credito e bancomat. Le ultime notizie ci parlano di una fase sperimentale del cashback, che dovrebbe partire l’8 dicembre per entrare in pieno regime nel 2021.

Come funziona? Chi fa almeno 10 acquisti con carte e app in negozi fisici, potrà avere un rimborso fino a 150 euro già nel mese di dicembre. Ci sono un limite massimo di 15 euro a operazione e un tetto complessivo del valore degli acquisti di 1.500 euro.

Si sta già parlando anche di un extra cashback, una specie di bonus in vista del Natale che dovrebbe partire proprio nei giorni a ridosso delle festività di fine anno e che sarà riservato a chi effettuerà un maggior numero di transizioni.

Non è automatico ricevere i rimborsi di cui sopra, bisogna registrarsi al sito dell’App IO, essere in possesso dell’identità digitale, lo Spid, e aver utilizzato moneta digitale almeno 50 volte in un semestre (questo ovviamente vale a partire dal prossimo anno).